В Калининграде два трехлетних мальчика сбежали из детского сада

Калининграде двое трехлетних детей сбежали из детского сада в микрорайоне «Сельма» и гуляли по городу. Пропажу несовершеннолетних из дошкольного учреждения обнаружили их родители, пишет портал «Клопс.ру».

Как сообщает издание, мамы пропавших малышей и сотрудники детсада несколько часов искали беглецов на ближайших улицах.

Но нашла пропавших детей в километре от детсада, на переходе у торгового центра, случайная прохожая.

«Когда она поняла, что мальчики гуляют без взрослых, дама вызвала полицию и до приезда сотрудников ведомства не отпускала детей от себя. По предварительным данным, дети покинули территорию детского сада, протиснувшись между прутьями в заборе», — пишет портал.

Организована проверка, по результатам которой будет принято решение. В администрации города сообщили, что руководителя, воспитателя и исполняющую обязанности заведующего детского сада привлекут к ответственности.