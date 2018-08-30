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В Калининграде два трехлетних мальчика сбежали из детского сада
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В Калининграде два трехлетних мальчика сбежали из детского сада 

АиФ + ещё 3 1 час назад
Фото: АиФ
В Калининграде двое трехлетних детей сбежали из детского сада в микрорайоне «Сельма» и гуляли по городу. Пропажу несовершеннолетних из дошкольного учреждения обнаружили их родители, пишет портал «Клопс.ру».
Как сообщает издание, мамы пропавших малышей и сотрудники детсада несколько часов искали беглецов на ближайших улицах.
Но нашла пропавших детей в километре от детсада, на переходе у торгового центра, случайная прохожая.
«Когда она поняла, что мальчики гуляют без взрослых, дама вызвала полицию и до приезда сотрудников ведомства не отпускала детей от себя. По предварительным данным, дети покинули территорию детского сада, протиснувшись между прутьями в заборе», — пишет портал.
Организована проверка, по результатам которой будет принято решение. В администрации города сообщили, что руководителя, воспитателя и исполняющую обязанности заведующего детского сада привлекут к ответственности.
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