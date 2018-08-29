В Югре очень дорого собирать ребенка в школу, говорят эксперты

Ростат посчитал, сколько денег нужно родителям, чтобы собрать первоклассника в школу. Данные представлены в разрезе регионов.

В качестве основы для расчетов был определен следующий перечень: школьная форма, спортивная форма, обувь, ранец — самые дорогостоящие вещи, которые родители в любом случае покупают к 1 сентября.

Так, отдельно были посчитаны расходы на покупку вещей к 1 сентября для девочек, отдельно — для мальчиков.

В ХМАО средняя стоимость «Школьного чека» для девочек составила 12101 руб, средняя стоимость «Школьного чека» для мальчиков равна 11401 руб.

Таким образом регион вошел в пятерку самых «дорогих».

«АиФ-Югра» поинтересовался у мам первоклассников, чтобы они озвучили свои затраты на детей к 1 сентября. Вот средние цифры:

Одежда: костюм классический тройка 7000 р., туфли 3000 р., рубашка парадная 1200 р., рюкзак 2000 р., кеды 1000 р., брюки отдельно 1000 р., футболки 1000 р., рубашки 3000 р., жилет 1000 р., спортивный костюм 2000 р. Итог — 22200 рублей.