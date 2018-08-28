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Дмитрий Медведев назначил двух заместителей министра просвещения РФ
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Медведев вернулся

Дмитрий Медведев назначил двух заместителей министра просвещения РФ 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
Соответствующие распоряжения главы правительства опубликованы на официальном сайте кабинета министров.
Одним документом Медведев назначил на этот пост Татьяну Синюгину, освободив ее от занимаемой должности. Вторым документом была назначена Ирина Потехина. Она также освобождена от занимаемой должности.
Также на сайте правительства опубликовано распоряжение о назначении заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Им стал Вячеслав Смоленский.
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