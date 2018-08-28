Появился новый способ избежать службы в армии

У всех российских студентов появится возможность получить воинское звание без срочной службы в армии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны

По данным издания, молодые люди, которые учатся в институтах без военных кафедр, смогут поступить в учебные военные центры (УВЦ) при других вузах.

Первыми такой возможностью смогут воспользоваться студенты в Сибири: в Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета (СФУ) появился УВЦ с двумя военными кафедрами. Там начали обучать не только студентов СФУ, но и учащихся других заведений.

УВЦ при СФУ имеет военные кафедры в Красноярске Абакане . Для поступления туда студенту нужно написать заявление и быть годным к службе. Директор Военно-инженерного института Евгений Гарин рассказал, что желающих поступить уже больше, чем выделенных мест.

В будущем этот эксперимент планируют распространить на всю страну. Программа обучения рассчитана на будущих сержантов или рядовых запаса, а не на офицеров. На занятия в УВЦ будет выделен один день в неделю. Желающие получить звание сержанта будут учиться в центре два года, а звание рядового — полтора.

Окончив обучение, студенты получат гражданские дипломы и военный билет, а затем примут присягу и получат звание. Призывать в армию их не станут, но по желанию они смогут заключить с Минобороны контракт на три года. Зарплата будет начинаться с 20 тысяч рублей в месяц, а к третьему году вырастет до 70 тысяч.

Доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев заявил газете, что нововведение позволит создать глубокий мобилизационный резерв.

Летом 2017 года стало известно, что Минобороны и Минобрнауки планируют ввести в вузах военные спецкурсы для подготовки студентов по военным специальностям вне армии. В военном ведомстве отмечали, что после окончания курсов выпускники смогут выбрать либо профессиональную карьеру в армии, либо «активный резерв». При этом резервистов планировалось вызывать на сборы каждый год.

Также сообщалось, что Минобороны планирует заменить учебными центрами существующие в вузах военные кафедры. На военных кафедрах готовили только офицеров, сержантов, старшин запаса, а также солдат и матросов запаса. В новых центрах хотят также обучать кадровых офицеров для службы по контракту.