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Всероссийская олимпиада школьников. Школьный этап. Сентябрь 2018
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Всероссийская олимпиада школьников. Школьный этап. Сентябрь 2018 

РИА Новости + ещё 6 11 часов назад
Фото: Православие.Ru
Ежегодно растет число поступивших в вузы по результатам олимпиад, в том числе, по результатам Всероссийской олимпиады школьников. «Социальный навигатор» будет ежемесячно публиковать график проведения ее этапов в помощь ученикам и их родителям.
Ниже представлено расписание школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Календарь Всероссийской олимпиады школьников. Школьный этап. Сентябрь 2018
Источник: проект графика на 2018 — 2019 учебный год, подготовленный рабочей группой городского оргкомитета Всероссийской олимпиады.
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