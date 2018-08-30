Всероссийская олимпиада школьников. Школьный этап. Сентябрь 2018 

Ежегодно растет число поступивших в вузы по результатам олимпиад, в том числе, по результатам Всероссийской олимпиады школьников. «Социальный навигатор» будет ежемесячно публиковать график проведения ее этапов в помощь ученикам и их родителям.
Ниже представлено расписание школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Календарь Всероссийской олимпиады школьников. Школьный этап. Сентябрь 2018
Источник: проект графика на 2018 — 2019 учебный год, подготовленный рабочей группой городского оргкомитета Всероссийской олимпиады.