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В Казани на базе 12 школ создают центры экологического образования
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В Казани на базе 12 школ создают центры экологического образования 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Ресурсные центры экологического образования создадут в новом учебном году на базе 12 школ, сообщил на августовском педсовете начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.
По его словам, проект «Экологический класс» предусматривает создание профильных экологических классов уже на начальной ступени обучения.
«Проект успешно стартовал в гимназии №3 Вахитовского района, где сотрудники Минэкологии Татарстана и активисты общественных экодвижений проводили уроки по экологии», — рассказал он.
Кроме того, с нового учебного года в школах Авиастроительного района введут раздельный сбор мусора.
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