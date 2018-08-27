Не вымогала, а просила: директор школы оправдалась за поборы

Элисте родители школьников требуют наказания для оправданной бывшей директрисы школы, которая требовала с них денег на закупку парт и учебников. Кроме того, руководитель учреждения, по данным следствия, угрожала, что дети тех, кто не заплатил, будут сидеть за старыми партами. На эту ситуацию обратили внимание после того, как о ней на «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным сообщила мама одного из учеников.

Родители учеников средней школы № 12 в Элисте не согласны с оправдательным приговором бывшему директору Марине Гедерим, которая обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Соответствующую апелляционную жалобу они направили 20 августа в Верховный суд Калмыкии , сообщил адвокат потерпевшей — многодетной матери Ларисы Якуповой — Виталий Зубенко, который представляет ее интересы по инициативе правозащитной организации «Зона права». По словам защитника, потерпевшие намерены добиваться вынесения Гедерим обвинительного приговора по этому делу.

«Считаем приговор незаконным и необоснованным. Вопреки очевидным обстоятельствам суд сделал немотивированный вывод о необходимости критически отнестись к показаниям потерпевших и свидетелей. Таким приговором закрепляется порочная и очевидно преступная практика систематического финансирования родителями учеников материальных потребностей учебного заведения», — отметил Зубенко. Он также добавил, что оправдание Гедерим приведет к тому, что любой руководитель учебного заведения в стране, беря в пример данный инцидент, сможет, невзирая на закон, под видом спонсорской помощи для организации учебного процесса требовать с родителей деньги.

Расследование дела Марины Гедерим началось в прошлом году после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, на которую обратилась мать обучающегося в школе №12 ребенка Лариса Якупова. По ее словам,

она вместе с другими родителями на протяжении нескольких лет жаловалась на практику поборов в учебном заведении, но при этом требования сдать деньги на различные нужды, в том числе на покупку парт и учебников, не прекращались.

Заняться этим делом Владимир Путин поручил лично главе Калмыкии Алексею Орлову

Как выяснилось в ходе следствия, в мае-июне 2017 года бывшая тогда директором школы Марина Гедерим требовала от родителей учеников первых классов под видом добровольных пожертвований приобрести за свой счет мебель. При этом, по данным следователей, руководитель образовательного учреждения предупреждала тех родителей, у которых не было такой финансовой возможности, что их дети будут сидеть за старыми партами. Большинство мам и пап были вынуждены согласиться с требованиями директора школы.

Как сообщил «Газете.Ru» Зубенко, от этих поборов пострадали 63 человека. «При этом по факту потерпевшими себя признали только трое, которые называют эти действия дискриминацией по имущественному признаку. Все остальные родители считают такое вымогательство вполне нормальным явлением», — отметил он. Адвокат также уточнил, что сумма собранных «пожертвований» от родителей оценивается примерно в 300 тыс. рублей.

«Когда заставляют покупать учебники — это уже нарушение закона, но купить парту — это вообще что-то новенькое, я такого, честно говоря, вообще даже никогда не видел и не слышал», — заявил Владимир Путин на встрече с Орловым по итогам «Прямой линии».

Кстати, в суде, по словам Зубенко, защита Гедерим не представила доказательств того, что у школы были необходимые денежные средства и другие материальные ценности на оборудование кабинета первоклассников без сбора денег с родителей. «А значит, вынужденное финансирование родителями этих нужд директором предполагалось изначально. Ведь достаточно просто устраивать поборы с родителей учеников школы под предлогом недостаточного государственного финансирования. Действия Гедерим повлекли имущественную выгоду для школы, которую она возглавляла, за счет средств родителей, и это имело место быть систематически, что достоверно установлено материалами дела», — подчеркнул Зубенко.

Сама Гедерим во время судебного процесса свою вину не признала. В ходе прений сторон прокурор попросил признать экс-директора школы №12 виновной и назначить ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. К тому же гособвинитель поддержал иск потерпевшей Ларисы Якуповой о «дискриминации прав относительно имущественного и социального положения» на 1 млн рублей. Обвинительное заключение по данному делу утверждал и.о. прокурора Калмыкии.

Впрочем, несмотря на доводы стороны потерпевших, 10 августа этого года Элистинский городской суд все же вынес Марине Гедерим оправдательный приговор, сообщил Виталий Зубенко. «Суд оправдал экс-директора школы, при этом проверочный материал по халатности в отношении руководства министерства образования остался», — сказал адвокат.

По словам Зубенко, в целом позиция суда в отношении Гедерим состоит в том, что экс-директор не давала указаний родителям на покупку парт для детей. В суде отметили, что это могли делать сами учителя. «Однако мы видим, что в итоге купленные родителями парты перешли на баланс школы. Это что, могло произойти без ведома руководителя учреждения? Разумеется, нет», — уверен адвокат.

бывший директор школы №12 продолжает работать в этой школе, но уже на должности учителя рисования и черчения.

По мнению потерпевших, на исход дела мог повлиять супруг Гедерим, который в недавнем прошлом был министром спорта, туризма и молодежной политики Калмыкии. Это и есть одна из причин, по которой они обратились за помощью в решении этой проблемы за пределы региона — на «Прямую линию» к Путину, потребовавшему наказать виновных, говорят родители.