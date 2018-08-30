Что делать, если ребёнок не любит ходить в школу?

Конец августа, близится сентябрь, и вместе с ним постепенно наступает школьное время. Не секрет, что сегодня школа представляет из себя не «светлую пору», а большую проблему — как для взрослых, так и для детей. Для родителей школа — это чёрная дыра для их кошельков, головная боль и сорванные связки во время бдений над уроками. А вот для детей… Честно, я ещё не видела ни одного школьника, который хотел бы в школу. Вспоминая свои школьные годы, я понимаю, что мне тоже пришлось очень нелегко, а это было больше 20 лет назад. Сейчас я наблюдаю за своим старшим сыном, который с приближением осени становится всё грустнее и грустнее. Школьная система со своей директивностью сильно уменьшила желание моего ребёнка читать, высказывать своё мнение и творить. Как и мне 20 лет назад, так и моему 9-летнему ребёнку и многим другим маленьким и большим школьникам очень нужна поддержка, чтобы пережить 10 лет обязательного образования. Нет, конечно, можно уйти в свободное плаванье на семейное обучение, но не все родители решаются начать этот путь. Поэтому 1 сентября дети рекой потекут в школу с букетами, бантами и внутренним напряжением.

Обязаны ли дети любить школу?

Мой сын прямым текстом говорит, что он не любит школу, иногда называет её «дурацкой», спрашивает, почему там так всё глупо устроено и как можно это изменить. Ему можно вести такие разговоры, я готова с ним общаться на эту тему. В моём детстве плохо отзываться о школе было нельзя. Меня стыдили, говорили, что я просто не понимаю всю важность школьного обучения и «ещё с благодарностью буду вспоминать свои школьные годы». Ну вот, мне почти 33, а школу я так и не полюбила. Но что самое обидное, тогда, в свои 10-13-16 лет, мне очень не хватало поддержки, чтобы справиться с тем, что я чувствую в своей школьной жизни. И так нелегко постоянно ходить в разобщённый коллектив, где всех в лучшем случае называют «бестолочами», а тут ещё самые близкие люди не поддерживают, а стыдят.

С какими трудностями сталкиваются дети в школе?

Страх. В школе дети часто боятся наказания, плохой отметки, визита к директору и т. д. К сожалению, образовательный процесс сейчас построен не на интересе и детском любопытстве, а на хорошей дрессировке детей: «Будешь вертеться — двойку поставлю! Будете стоять весь урок, если не замолчите! Учи правило, а то экзамен не сдашь!». Даже нас, родителей, на собраниях пугают ОГЭ и ЕГЭ и обещают всем на финише не аттестаты, а справки. Я заметила, что мой сын боится, когда посмотрела, как он пишет. В черновике всё написано красиво и без помарок, а в рабочей тетради то же самое корявым почерком и с ошибками. Да просто руки дрожат и страх заливает сознание, когда вспоминаешь слова учительницы: «Не будете стараться — два поставлю!».

Злость. Детские коллективы полны межличностных конфликтов. Да и учитель выступает в роли человека, который может вызывать злость и несогласие по поводу правил и обязанностей. В целом это нормально, даже мы с вами, когда длительное время работаем в замкнутом рабочем коллективе, сталкиваемся с конфликтами. Но в школе никто не учит детей работать со своей злостью, в лучшем случае её учат подавлять.

Раздражение. Такое смешанное и не очень понятное чувство, мой сын говорит про это: «Всё бесит!». И это тесно связано с детской физиологией. Дети — очень активные существа, и чтобы их мозг хорошо работал, им нужно двигаться. А школа требует, чтобы они молча замирали на 40 минут, и даже в те 10-минутные перерывы, которые называются переменами, детей постоянно одёргивают: «Перестань бегать, ходи спокойно, не кричи, веди себя прилично». В результате эмоциональное напряжение накапливается и бурлит внутри в виде неясного раздражения. Это также мешает учёбе. Я заметила, насколько легко мой ребёнок запоминает правила или стихи, если при этом двигается: танцует, прыгает или просто собирает лего, лёжа на полу.

Ситуация неуспеха. Чаще всего с этой историей дети знакомятся именно в школе. Все уже решили контрольную, пример, написали предложение, а он не успел. Раз за разом получаемые двойки или замечания, природная медлительность и вдумчивость или, напротив, быстрота и смелость превращаются в школе в проблему, которая ставит ребёнка в ситуацию неуспеха. Это сильно снижает детскую самооценку, но самое страшное — порождает внутри чувство одиночества и беспомощности. К примеру, мой сын, с лёгкостью справляющийся с математикой, но с трудом осваивающий русский язык, полностью уверен, что он «дурак» и никогда не справится. Очень больно осознавать, что в маленьком 9-летнем человечке разворачивается такая внутренняя трагедия.

Как поддержать школьника

Дать право на чувства. Злость, разочарование, грусть, страх и многие другие чувства, которые испытывают дети, должны иметь право на существование. Когда мой сын приходит из школы и бросает свой ранец на пол, то я обозначаю это: «Ты резко бросил сумку — похоже, ты злишься». Я увидела его чувства и обозначила пространство между нами, где эти чувства имеют право на существование. И дальше начинается наш нелёгкий разговор о том, что произошло и какие есть способы справиться с ситуацией.

Перестать врать про школу. Что меня больше всего бесило в мои школьные годы, так это несоответствие всех этих дифирамбов школе самой реальности. Мне говорили, что школа — это интересно, важно, здорово, а я убеждалась в том, что это скучно, больно и бессмысленно. И теперь я стараюсь говорить детям правду о том, что там происходит. Что все эти заучивания правил наизусть нужны на самом деле не для жизни, а для того, чтобы сдать эти чёртовы ОГЭ и ЕГЭ, без которых не дадут аттестат. Это несправедливо и глупо, но, к сожалению, это пока так, и нам нужно с этим считаться.

Быть на стороне ребёнка. В школе вам всегда расскажут, как плох ваш ребёнок. И он действительно может совершать поступки, которые расцениваются как плохие или неправильные. Но тут важно оставаться на его стороне. Это значит, что вы можете проводить воспитательные беседы и родительские репрессии только наедине со своим ребёнком. Никогда и ни при каких обстоятельствах не присоединяться к общему обвиняющему хору учителей. Если вы встанете на их сторону, то вашему ребёнку будет не для кого пытаться стать лучше.

Признать, что школа — это не главное. Да, это длительный и очень сложный период, но он проходит. Остаются ваши отношения с детьми, ваше пространство, которое может быть наполнено любовью или обидами, принятием или непониманием. И тут блестяще сданные ЕГЭ и золотые медали не будут иметь никакого значения. Это не значит, что надо наплевать на учёбу, это значит, что в погоне за хорошими оценками надо осознавать, для чего вы вместе это делаете. Тогда идти будет легче обоим.

Кто изменит эту систему?

Мой третьеклассник часто спрашивает меня: «Мама, почему в школе всё так несправедливо? Почему многое так глупо устроено?». Я тоже про это задумываюсь. И часто мне кажется, что те, кто регламентируют деятельность школьной системы, нечасто видят живых детей. Совсем недавно мой сын задал мне другой вопрос: «Как можно изменить школу?», на что я ответила: «Мне кажется, ты знаешь это лучше меня». И я считаю, что это моя победа. Возможно, вот эти маленькие третьеклассники, которые видят своё школьное обучение без прикрас и нравоучений, когда-нибудь смогут изменить эту систему.