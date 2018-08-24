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В Твери более 1400 детей из малообеспеченных семей получат подарки к школе
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В Твери более 1400 детей из малообеспеченных семей получат подарки к школе 

Тверская неделя 1 час назад
Традиционная благотворительная акция «Школьный подарок» прошла в Твери в преддверии нового учебного года. Её организатором является администрация города.
24 августа во Дворец творчества детей и молодёжи пришли более 300 юных тверитян из малообеспеченных семей, в том числе 90 будущих первоклассников. Для них был организован праздничный концерт. Кроме того, в рамках акции школьникам вручили наборы канцелярских принадлежностей, а первоклассникам — их первые школьные ранцы с канцелярскими наборами и сладкими подарками.
Как сообщили в отделе информации и аналитики администрации Твери, в этом году в рамках акции планируется предоставить адресную социальную помощь более 1400 детям из семей, нуждающихся в социальной поддержке и состоящих на учёте в городском управлении социальной политики. Для школьников приобретены канцелярские наборы, рюкзаки, спортивная одежда и обувь на общую сумму более 730 тысяч рублей.
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