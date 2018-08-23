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Экологические уроки в орловских школах проводят 338 учителей
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Экологические уроки в орловских школах проводят 338 учителей 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Педагоги Орловской области присоединились к всероссийскому проекту по экологическому просвещению школьников «Экокласс» и проводят интерактивные уроки на различные экологические темы в своих классах. В уроках уже приняли участие более 12 тысяч школьников региона.
Для проведения экоуроков учителю необходимо зарегистрироваться на сайте экокласс.рф и бесплатно скачать готовые методические материалы. Комплект материалов включает анимированную презентацию, игровые задания и раздаточные материалы, текстовый и видеогид для учителя. Сейчас на портале доступно 20 экологических уроков на различные темы: водосбережение, раздельный сбор отходов, экологичный образ жизни, сохранение лесов, изменение климата и другие. Материалы уроков создаются профессиональными педагогами, методистами, биологами и экологами-практиками при участии различных партнеров.
Всего в проекте «Экокласс» зарегистрированы и проводят экоуроки более 40 тысяч учителей из всех регионов России и 8 стран СНГ. В уроках уже приняли участие более 2 миллионов школьников.
“Задача проекта «Экокласс» — в интерактивной увлекательной форме рассказать школьникам об экологических проблемах, и, главное, научить их вносить свой практический вклад в решение этих проблем и в сохранение природы. Для учителей готовые материалы уроков — это возможность легко заниматься таким важным делом, как экопросвещение”, — рассказывает руководитель Движения ЭКА Татьяна Честина.
Портал экокласс.рф был запущен движением ЭКА в 2016 году с целью экологического просвещения школьников. Уроки без специальной подготовки могут проводить учителя, родители и экоактивисты. В 2018 году среди педагогов, зарегистрированных на портале, будет проведен конкурс на звание «Экоучитель года».
Сообщение Экологические уроки в орловских школах проводят 338 учителей появились сначала на РИА 57.
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