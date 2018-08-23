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«Рамблер» запускает образовательный проект
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«Нетология» и «Рамблер» при содействии НИУ ВШЭ будут вместе учить продакт— и проджект-менеджменту 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Портал «Рамблер» и университет digital-профессий «Нетология» при содействии Высшей школы экономики запускают образовательный проект по подготовке специалистов в области создания и руководства digital-проектами и продуктами. С 4 октября 2018 лучшие практики отрасли будут учить слушателей программы Product manager основам юнит-экономики, продуктовой аналитике и моделям монетизации. Основу второй программы «Руководитель проекта» составили курсы по управлению рисками и качеством IT проекта, руководством командой и финансовой аналитике.
Максим Спиридонов, генеральный директор «Нетологии-групп» так прокомментировал цель нового партнерства:
"Этот совместный проект — пример того, по какому пути может развиваться высшее профессиональное образование. В нем мы видим классический университет с сильной научной и теоретической базой, «Нетологию», чье образование ориентировано на приобретение студентами практических знаний, востребованных рынком и, собственно, представителя рынка, который делится бизнес-технологиями, актуальными именно сегодня, «Рамблером»".
По словам создателей курса, в контексте перехода России в цифровую экономику, умение создавать и руководить IT-проектами — одна из самых востребованных профессий в любой сфере и специализации.
«Все интернет-компании крайне заинтересованы в привлечении компетентных специалистов, однако «докручивать» выпускников вузов индивидуально, никаких ресурсов не хватит. И дело не в том, что вузы плохо учат, а в том, что наша отрасль высокотурбулентна, меняется очень быстро. Мы постоянно мониторим образовательный рынок и видим, что на рынке нет оформленной комплексной программы, которая раскрывала бы ключевые области знаний и навыков менеджеров в современных IT-компаниях: материал либо не адаптирован под российский рынок, либо отсутствуют практические занятия и разбор кейсов. И, именно поэтому, мы решили вложиться своим опытом и своими знаниями в этот образовательный проект. В его рамках, в России, по сути впервые создана комплексная программа, которая раскрывает ключевые области знаний и навыков менеджеров в современных IT-компаниях. Для нас участие в этом проекте очень важно: мы активно развиваемся и стремимся привлекать в команду лучших профессионалов. Участие в программе — это возможность познакомить самых перспективных кандидатов, заинтересованных в работе в IT-индустрии, с подходами и стандартами, активно используемыми в нашем рабочем процессе», — комментирует Леонид Черный, управляющий директор портала «Рамблер».
Каждая из программ состоит из 5 базовых модулей. К основной программе можно добавить дополнительные модули из 11 возможных, стоимость программы зависит от выбранного пакета. Проект дает слушателям выбор — они могут составить собственную траекторию обучения, выбрав конкретные дисциплины, и даже форму обучения — офлайн или онлайн. В процессе обучения каждый слушатель под руководством куратора создает собственный проект и защищает его, каждый получает приглашение на интервью в «Рамблер».
Подробнее о программе «Руководитель проекта»
Подробнее о программе «Руководитель продукта»
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