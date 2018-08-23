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В Москве накануне 1 сентября наносят знаки «Осторожно, дети»
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В Москве накануне 1 сентября наносят знаки «Осторожно, дети» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Дорожные знаки «Осторожно, дети» наносят в Москве вблизи школ, детских садов и детских культурно-досуговых центров в преддверии 1 сентября, сообщил журналистам начальник производственного комплекса «Разметка» ГБУ «Автомобильные дороги» Константин Алимов.
"У нас накануне 1 сентября будет массовое появление детей на дорогах, поэтому идёт планомерное восстановление и нанесение знаков «Осторожно, дети» там, где производилась замена асфальтобетонного покрытия. Мы полностью мониторим все знаки «Осторожно, дети» и пешеходные переходы для того, чтобы информировать водителей о том, что дети находятся на дороге, и они были предельно внимательными", — рассказал Алимов.
Он пояснил, что знаки наносятся методом аппликации и прослужат до апреля следующего года.
"В первую очередь знаки устанавливаются там, где повышенная концентрация детей — школы, дошкольные учреждения, библиотеки и культурные центры", — добавил он.
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