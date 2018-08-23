В Москве накануне 1 сентября наносят знаки «Осторожно, дети»

МОСКВА , 23 авг — РИА Новости . Дорожные знаки «Осторожно, дети» наносят в Москве вблизи школ, детских садов и детских культурно-досуговых центров в преддверии 1 сентября, сообщил журналистам начальник производственного комплекса «Разметка» ГБУ «Автомобильные дороги» Константин Алимов.

"У нас накануне 1 сентября будет массовое появление детей на дорогах, поэтому идёт планомерное восстановление и нанесение знаков «Осторожно, дети» там, где производилась замена асфальтобетонного покрытия. Мы полностью мониторим все знаки «Осторожно, дети» и пешеходные переходы для того, чтобы информировать водителей о том, что дети находятся на дороге, и они были предельно внимательными", — рассказал Алимов.

Он пояснил, что знаки наносятся методом аппликации и прослужат до апреля следующего года.

"В первую очередь знаки устанавливаются там, где повышенная концентрация детей — школы, дошкольные учреждения, библиотеки и культурные центры", — добавил он.