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В Ереване открылась школа армяно-китайской дружбы
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В Ереване открылась школа армяно-китайской дружбы 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ереван, 22 августа /Синьхуа/ — Сегодня здесь официально открылась школа армяно-китайской дружбы, на церемонии открытия присутствовали премьер-министр Никол Пашинян и посол КНР в Армении Тянь Эрлун.
Н. Пашинян выразил надежду, что «школа станет каналом, благодаря которому армяне смогут более глубоко узнать об огромном влиянии Китая и китайской цивилизации на развитие человечества».
Посол КНР в Армении Тянь Эрлун, со своей стороны, выразил уверенность, что школа станет настоящим символом дружбы между Китаем и Арменией.
Школа была построена благодаря финансированию правительства Китая. Школа является общеобразовательной с уклоном на китайский язык и культуру. Школа уже зачислила 405 школьников с 5 по 9 классы. —0—
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