В Ереване открылась школа армяно-китайской дружбы

Н. Пашинян выразил надежду, что «школа станет каналом, благодаря которому армяне смогут более глубоко узнать об огромном влиянии Китая и китайской цивилизации на развитие человечества».

Посол КНР в Армении Тянь Эрлун, со своей стороны, выразил уверенность, что школа станет настоящим символом дружбы между Китаем и Арменией.

Школа была построена благодаря финансированию правительства Китая. Школа является общеобразовательной с уклоном на китайский язык и культуру. Школа уже зачислила 405 школьников с 5 по 9 классы. —0—