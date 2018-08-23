В Москве родителям напомнили о важности проверки здоровья детей перед началом учебного года

Власти Москвы призвали родителей столичных школьников и воспитанников детских садов проверить перед 1 сентября здоровье детей, а также поставить им прививки от гриппа, сообщает в четверг РИА Новости.

«Первое, что нужно сделать — отвести ребенка в наши поликлиники, которые сегодня работают без выходных, чтобы проверить их здоровье, оформить соответствующий документ для посещения детского сада и школы. В качестве самой актуальной задачи — нужно привиться от гриппа», — сказал глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Он напомнил, что с 20 августа в Москве начали работать мобильные пункты для вакцинации против гриппа.

Так, до 28 октября мобильные пункты вакцинации будут работать во всех городских поликлиниках, центрах госуслуг «Мои документы», около железнодорожных станций, станций метро и МЦК, а также впервые в некоторых торговых центрах столицы.