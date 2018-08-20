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О жизни ежиков узнают дети в парке «Кузьминки-Люблино»
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О жизни ежиков узнают дети в парке «Кузьминки-Люблино» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 20 августа 2018
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Новое занятие кружка «Зеленая школа мельника Кузьмы» — проекта Мосприроды — состоится в парке «Кузьминки-Люблино» 23 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь Мосприроды по комплексу «Кузьминки-Люблино» Мария Антонова.
— Дети примут участие в утренней зарядке, послушают рассказ о ежиках с мультимедийной презентацией, посмотрят мультфильм «Ёжик в тумане», поучаствуют в мастер-классе, — отметила Мария Антонова.
Начало в 11.00. Вход свободный, но нужна предварительная регистрация по телефону 8 (495) 377-35-93 или через электронную почту kuzeco@yandex.ru.
Парк «Кузьминки-Люблино» находится по адресу улица Кузьминская, 10.
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