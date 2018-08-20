Студентам предложили устраивать утреннюю побудку

Администрациям студенческих общежитий предложили ввести услугу «утренняя побудка». Это предполагает новый ГОСТ, разработанный Росстандартом, сообщают в понедельник, 20 августа, «Известия»

По мнению экспертов, это может быть действительно необходимой мерой, как как учащиеся вузов часто пропускают первую пару или опаздывают на нее. По словам декана факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, это раздражает как преподавателей, так и руководителей факультетов.

«Бывали случаи, когда старосты групп вынуждены были будить своих однокурсников, чтобы те не проспали важный зачет или экзамен», — отметил он.

ГОСТ «…Требования к услугам проживания в общежитиях для обучающихся» также устанавливает другие правила. К примеру, комнаты должны быть рассчитаны не более чем на четырех человек, а на десятерых студентов необходим как минимум один санузел. Учащимся рекомендуется выдавать бытовые приборы и медицинскую аптечку.

Администрации, согласно документу, могут ввести дополнительные платные услуги: интернет, телевидение, фитнес-зал, сейфы, автоматы с напитками и снеками и другое. Рядом с общежитиями предложили обустроить парковку или гараж.