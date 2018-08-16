«В школах останется пятибалльная система»

Васильева не поддержала переход на 12-балльные оценки в школе

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что ей не нравится идея перехода школ на 12-балльную систему оценки знаний учеников. Об этом сообщает агентство "Москва".

Васильева напомнила, что пятибалльная система оценки знаний действует в России на протяжении 75 лет и идея перехода на альтернативную систему обсуждается "время от времени". Она отметила, что в данный момент она обсуждается более активно, однако усомнилась в том, что дискуссия приведет к переменам.

"Я думаю, что далее дискуссии речь не пойдет, потому что никаких серьезных предложений ни от кого не поступало. Я думаю, что это вряд ли возможно и необходимо", — заключила Васильева.