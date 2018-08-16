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«В школах останется пятибалльная система»
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Васильева не поддержала переход на 12-балльные оценки в школе 

Газета.Ru 4 часа назад
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что ей не нравится идея перехода школ на 12-балльную систему оценки знаний учеников. Об этом сообщает агентство "Москва".
Васильева напомнила, что пятибалльная система оценки знаний действует в России на протяжении 75 лет и идея перехода на альтернативную систему обсуждается "время от времени". Она отметила, что в данный момент она обсуждается более активно, однако усомнилась в том, что дискуссия приведет к переменам.
"Я думаю, что далее дискуссии речь не пойдет, потому что никаких серьезных предложений ни от кого не поступало. Я думаю, что это вряд ли возможно и необходимо", — заключила Васильева.
Ранее "Газета.Ru" подробно рассказывала о обсуждениях в Рособрнадзоре по отмене пятибалльной системы в школах.
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