Экономно или дорого: сколько потратят москвичи на сбор ребенка в школу

Приближается новый учебный год. Чтобы собрать ребенка в школу, остается чуть больше двух недель. Специально для родителей «Вечерка» подсчитала, сколько придется потратить на необходимые для ребенка в школе вещи.

Одежда, обувь, тетради, письменные принадлежности, обложки для книг, пенал — о покупке этих вещей должен позаботиться каждый.

Школьная форма

Ранее «Вечерняя Москва» уже рассказывала, как не ошибиться с выбором школьной формы. На этот раз мы обсудим этот вопрос с точки зрения финансов.

Обувь

В целом, цены на обувь для мальчиков и девочек не отличаются. Они начинаются от 1070 рублей и заканчиваются пределом в 7000 рублей. Стоит обратить внимание на то, что обувь и одежда для детей до 14 лет стоит дешевле, чем для школьников старшего возраста.

На одну пару дешевых туфель родителям первоклассника придется потратить около 1500 рублей. Самые недорогие и приемлемые варианты для детей в возрасте старше 14 лет находятся в ценовой категории от 2400 рублей.

Форма

Как правило, пиджак ребенок надевает только на 1 сентября. В других случаях он не нужен. Однако стоит заранее изучить устав школы или поговорить с классным руководителем по поводу этого вопроса. Цены на пиджаки начинаются от 1100 рублей для детей от 6 лет и от 2360 для школьников старше 14 лет. Цены на дорогие пиджаки имеют потолок в 5750 рублей.

Обложки для книг имеют разный формат. Самые дешевые стоят по 7–8 рублей за штуку. Варианты подороже начинаются от 20 рублей. Таких обложек придется купить около 20 штук.

Таким образом, можно вывести среднюю стоимость дешевого и дорогого набора для школьника исходя из базовых необходимостей.

В случае бюджетного варианта родителю придется потратить около 7216 рублей.

Если исходить из того, что вы будете покупать только самые дорогие товары, придется выложить порядка 21 466 рублей.