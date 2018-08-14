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Южная Осетия перенесла начало учебного года из-за годовщины трагедии в Беслане
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Южная Осетия перенесла начало учебного года из-за годовщины трагедии в Беслане 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 авг — Sputnik. Нынешний учебный год в Южной Осетии начнется не 1, а 5 сентября, в связи с годовщиной Бесланской трагедии, пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на министра образования республики Натали Гассиеву.
"Решение о переносе было принято в связи с известными событиями. То, что произошло в Беслане 1 сентября 2004 года — это наше общее горе, и мы посчитали, что было бы неправильным проводить праздничные мероприятия в этот день", — сказала Гассиева.
По словам министра, перенос даты начала учебного года связан также с тем, что в 2018 году 1 и 2 сентября выпадают на выходные дни.
1 сентября 2004 года террористы захватили в заложники 1128 человек и удерживали их в течение трех дней в заминированном спортивном зале бесланской школы №1. В результате теракта погибли 334 человека.
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