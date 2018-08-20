Роспотребнадзор проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха

Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Москве в Зеленоградском АО в период с 16.08.18 г. но 04.09.18 г. проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров и услуг.

Тематическое консультирование проводится по телефону «горячей линии» 8 (499) 736— 67-62. по телефону функциональной группы по надзору за условиями воспитания и обучения 8 (499) 735-32-86. а также ведется прием граждан в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по г. Москве в Зеленоградском АО г. Москвы по адресу: г. Зеленоград, Каштановая аллея, д.6. стр. I. каб. 324. 326.

Приглашаем всех желающих жителей района Старое Крюково для получения консультации по вышеуказанным вопросам.