Как выбрать школьный рюкзак для первоклассника?

Каким должен быть школьный портфель первоклассника, чтобы он не навредил здоровью ребёнка?

Вес пустого портфеля для младшего школьника не должен превышать одного килограмма. Чем легче окажется сумка, тем лучше, ведь ребёнку придётся носить в ней книги, пенал, вещи для уроков труда, спортивную форму и множество других мелочей.

Спинка школьного портфеля должна быть жёсткой и иметь анатомическую вставку-подкладку из мягкого материала, чтобы нагрузка на спину ребёнка распределялась правильно. Для младших учеников лучше выбрать модель в формате ранца — с жёстким каркасом, который хорошо держит форму.

Размер рюкзака зависит от роста ребёнка: нужно подобрать параметры портфеля так, чтобы его ширина была не больше ширины плеч, а нижний край проходил по пояснице школьника.

Ширина лямок портфеля должна быть не менее пяти сантиметров, а форма — похожей на букву S. Ещё одна немаловажная деталь — возможность отрегулировать лямки, чтобы ребёнку было удобно надевать рюкзак поверх и осенней, и зимней одежды.

Застёжка портфеля должна быть прочной и легко открываться. Если это молния, то хорошо, если она будет с двумя замочками — так сумку можно открыть быстрее. Различные карабины в качестве застежек не должны быть слишком тугими: проверьте, чтобы ребёнок мог с ними справиться самостоятельно.

Материал, из которого шьют портфели для школьников, может иметь водоотталкивающую пропитку — это очень удобно при уходе за сумкой.

Важна и вместительность школьного рюкзака — в него должны входить папка для тетрадей, пенал и все нужные книги, чтобы их не приходилось носить отдельно.

Внешний вид портфеля и рисунки на нём имеют значение в первую очередь для самого ребёнка — некрасивая, по его мнению, сумка может повлиять и на отношение к учёбе в целом. «Постарайтесь быть оригинальным, но в то же время не выбиться из колеи. Следуйте моде на те или иные рисунки, ведь так ребенку будет легче найти свое место в коллективе», — советуют в Роспотребнадзоре.