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Как выбрать школьный рюкзак для первоклассника?
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Как выбрать школьный рюкзак для первоклассника? 

АиФ 15 часов назад
Фото: АиФ
Каким должен быть школьный портфель первоклассника, чтобы он не навредил здоровью ребёнка?
Советы родителям будущих школьников дали в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области:
Вес пустого портфеля для младшего школьника не должен превышать одного килограмма. Чем легче окажется сумка, тем лучше, ведь ребёнку придётся носить в ней книги, пенал, вещи для уроков труда, спортивную форму и множество других мелочей.
Спинка школьного портфеля должна быть жёсткой и иметь анатомическую вставку-подкладку из мягкого материала, чтобы нагрузка на спину ребёнка распределялась правильно. Для младших учеников лучше выбрать модель в формате ранца — с жёстким каркасом, который хорошо держит форму.
Размер рюкзака зависит от роста ребёнка: нужно подобрать параметры портфеля так, чтобы его ширина была не больше ширины плеч, а нижний край проходил по пояснице школьника.
Ширина лямок портфеля должна быть не менее пяти сантиметров, а форма — похожей на букву S. Ещё одна немаловажная деталь — возможность отрегулировать лямки, чтобы ребёнку было удобно надевать рюкзак поверх и осенней, и зимней одежды.
Застёжка портфеля должна быть прочной и легко открываться. Если это молния, то хорошо, если она будет с двумя замочками — так сумку можно открыть быстрее. Различные карабины в качестве застежек не должны быть слишком тугими: проверьте, чтобы ребёнок мог с ними справиться самостоятельно.
Материал, из которого шьют портфели для школьников, может иметь водоотталкивающую пропитку — это очень удобно при уходе за сумкой.
Важна и вместительность школьного рюкзака — в него должны входить папка для тетрадей, пенал и все нужные книги, чтобы их не приходилось носить отдельно.
Внешний вид портфеля и рисунки на нём имеют значение в первую очередь для самого ребёнка — некрасивая, по его мнению, сумка может повлиять и на отношение к учёбе в целом. «Постарайтесь быть оригинальным, но в то же время не выбиться из колеи. Следуйте моде на те или иные рисунки, ведь так ребенку будет легче найти свое место в коллективе», — советуют в Роспотребнадзоре.
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