Как выбрать школьную форму для ребёнка?

Скоро в школах начнётся учебный год, и перед многими родителями встаёт вопрос выбора школьной формы. На что обратить внимание при выборе одежды ребёнку?

В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области родителям советуют внимательно прочесть информацию на ярлычках перед покупкой того или иного предмета школьного гардероба.

«Маркировка должна быть читаемой и содержать информацию на русском языке. На этикетке должны содержаться данные о стране-производителе, изготовителе, наименовании изделия, дате изготовления и составе ткани, а также символы, подсказывающие, как ухаживать за вещью», — уточнили в ведомстве.

Если информацию на ярлычке невозможно прочесть — это повод отказаться от покупки: возможно, производителю есть что скрывать.

Что касается свойств одежды для школы, то родителям следует помнить, что ребёнок будет проводить в купленных вещах по пять-шесть часов в день, и ему должно быть комфортно. Следует обратить внимание на некоторые детали:

Материал. Чем больше в составе ткани будет натуральных волокон, тем лучше. На осень и весну нужно отдать предпочтение хлопку и льну, на зиму — шерсти. Материалы с высоким процентным содержанием синтетики дешевле и часто проще в уходе, однако такие ткани не позволяют коже дышать, ребёнок будет постоянно потеть. При покупке пиджаков и платьев с подкладкой необходимо обратить внимание на состав тканей и для внешней, и для внутренней стороны вещи: если «верх» будет преимущественно натуральным, а подкладка полностью синтетической, то дискомфорт обеспечен.

Окраска. Цвет формы обычно устанавливает школа — это сдержанные, универсальные оттенки: чёрный, серый, коричневый, тёмно-синий, а также белый, кремовый или голубой для рубашек и блузок. Родителям остаётся лишь проследить, чтобы краска, которая использовалась для ткани, не была токсичной — о небезопасности сырья может свидетельствовать резкий запах от вещи или отсутствие необходимых сертификатов.

Качество пошива. При осмотре вещи перед покупкой нужно убедиться, что все швы хорошо прошиты, низ брюк обработан, а на боковых карманах проставлены машинные закрепки.

Удобство. Даже самая качественная и хорошо сшитая вещь будет вызывать дискомфорт, если она не подходит к фигуре ребёнка. Одежда не должна стеснять движений и стягивать тело, тесные воротнички и рукава — повод отказаться от покупки.

Сколько вещей купить?

В школьном гардеробе мальчика должен быть пиджак или жилетка, одни основные и одни запасные брюки, две-три однотонные рубашки. У девочки — два платья или платье (сарафан) и юбка, две-три блузки.