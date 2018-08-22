Ещё
Как выбрать школьную форму для ребёнка?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как выбрать школьную форму для ребёнка? 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
Скоро в школах начнётся учебный год, и перед многими родителями встаёт вопрос выбора школьной формы. На что обратить внимание при выборе одежды ребёнку?
В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области родителям советуют внимательно прочесть информацию на ярлычках перед покупкой того или иного предмета школьного гардероба.
«Маркировка должна быть читаемой и содержать информацию на русском языке. На этикетке должны содержаться данные о стране-производителе, изготовителе, наименовании изделия, дате изготовления и составе ткани, а также символы, подсказывающие, как ухаживать за вещью», — уточнили в ведомстве.
Если информацию на ярлычке невозможно прочесть — это повод отказаться от покупки: возможно, производителю есть что скрывать.
Что касается свойств одежды для школы, то родителям следует помнить, что ребёнок будет проводить в купленных вещах по пять-шесть часов в день, и ему должно быть комфортно. Следует обратить внимание на некоторые детали:
Материал. Чем больше в составе ткани будет натуральных волокон, тем лучше. На осень и весну нужно отдать предпочтение хлопку и льну, на зиму — шерсти. Материалы с высоким процентным содержанием синтетики дешевле и часто проще в уходе, однако такие ткани не позволяют коже дышать, ребёнок будет постоянно потеть. При покупке пиджаков и платьев с подкладкой необходимо обратить внимание на состав тканей и для внешней, и для внутренней стороны вещи: если «верх» будет преимущественно натуральным, а подкладка полностью синтетической, то дискомфорт обеспечен.
Окраска. Цвет формы обычно устанавливает школа — это сдержанные, универсальные оттенки: чёрный, серый, коричневый, тёмно-синий, а также белый, кремовый или голубой для рубашек и блузок. Родителям остаётся лишь проследить, чтобы краска, которая использовалась для ткани, не была токсичной — о небезопасности сырья может свидетельствовать резкий запах от вещи или отсутствие необходимых сертификатов.
Качество пошива. При осмотре вещи перед покупкой нужно убедиться, что все швы хорошо прошиты, низ брюк обработан, а на боковых карманах проставлены машинные закрепки.
Удобство. Даже самая качественная и хорошо сшитая вещь будет вызывать дискомфорт, если она не подходит к фигуре ребёнка. Одежда не должна стеснять движений и стягивать тело, тесные воротнички и рукава — повод отказаться от покупки.
Сколько вещей купить?
В школьном гардеробе мальчика должен быть пиджак или жилетка, одни основные и одни запасные брюки, две-три однотонные рубашки. У девочки — два платья или платье (сарафан) и юбка, две-три блузки.
АиФ: последние новости
В школах Челябинской области узаконили поборы с родителей По 100 тысяч рублей обещают выплачивать молодым учителям в Зауралье В Верхнем Уфалее без объяснения причин уволили директора лучшей школы №1
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата восстания на Украине337
Кого из российских звезд убил СПИД39
Ведущая «Россия 24» упала в обморок в прямом эфире43
Москва передумала платить Прибалтике за СССР
Голая блондинка привела к отставке
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение