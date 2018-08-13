Российских школьников заставят учиться дольше

В Госдуме намерены обсудить возможность 12‐летнего обучения в средней школе

С инициативой проведения круглого стола по обсуждению возможности 12-летнего обучения в средней школе выступил депутат от партии ЛДПР Василий Власов . Об этом сообщило РИА «Новости».

Несмотря на ответ от Минобразования о том, что 11-летнее образование в ведомстве считают оптимальным, депутат предложит провести обсуждение своей инициативы с экспертами в осеннюю сессию. Он настаивает на необходимости включить профориентацию в программу обучения.

«Мы будем настаивать на том, чтобы (обучение) с профориентацией сделать в школе. В данном случае — возможный 12-й класс», — пояснил Власов.

Альтернативным вариантом может стать переориентация программы 11-го класса на профориентационную.