Российских школьников заставят учиться дольше

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В Госдуме намерены обсудить возможность 12‐летнего обучения в средней школе 

360tv.ru 5 часов назад
С инициативой проведения круглого стола по обсуждению возможности 12-летнего обучения в средней школе выступил депутат от партии ЛДПР Василий Власов. Об этом сообщило РИА «Новости».
Несмотря на ответ от Минобразования о том, что 11-летнее образование в ведомстве считают оптимальным, депутат предложит провести обсуждение своей инициативы с экспертами в осеннюю сессию. Он настаивает на необходимости включить профориентацию в программу обучения.
«Мы будем настаивать на том, чтобы (обучение) с профориентацией сделать в школе. В данном случае — возможный 12-й класс», — пояснил Власов.
Альтернативным вариантом может стать переориентация программы 11-го класса на профориентационную.
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