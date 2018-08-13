Проверку ЕГЭ доверят искусственному интеллекту

Идеи по достижению поставленной цели уже разрабатываются и будут развиваться в дальнейшем.

Авторы российских экзаменационных материалов для школьников рассчитывают через несколько лет полностью компьютеризировать проверку единого госэкзамена (ЕГЭ). По их мнению, ориентировочно к 2030 году искусственный интеллект станет способным оценить развернутый ответ ученика.

Работа по достижению данной цели уже ведется Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ). На данный момент мнение экспертов заключается в том, что подобное развитие событий вполне возможно, но может препятствовать творческому развитию учеников.

Как заявили в ФИПИ, авторы экзаменационных материалов «исповедуют эволюционный подход» и «идеи уже в работе и будут развиваться в дальнейшем». При этом подчеркивается, что изменения должны носить поэтапный характер.

«Возможная замена экспертов, проверяющих развернутые ответы, искусственным интеллектом — не цель, а единственная и постепенная технологизация всех процессов экзамена», — передают «Известия» заявление Федерального института педагогических измерений.