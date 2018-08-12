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Школам придется отказаться от пятерок и двоек
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Петр Положевец: Школам придется отказаться от пятерок и двоек 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
12 августа исполняется 65 лет одному из самых авторитетных экспертов в области образования, главному редактору "Учительской газеты" Петру Положевцу. Для учителей он, что называется, "свой человек", коллега, с которым они на равных ведут разговор. О самых наболевших и самых актуальных вопросах современного образования накануне юбилея с Петром Григоровичем побеседовал корреспондент "Российской газеты".
Вскоре участникам конкурса "Учитель года", который вы проводите почти 30 лет, предстоит пройти первое из испытаний — написать эссе "Я — учитель". Сегодня мы постоянно слышим, что современные дети изменились, что они — другие, "цифровые"… А как изменился учитель?
Петр Положевец: Он тоже стал в какой-то мере "цифровым". Учителя моложе: за последние пять лет в школу пришло много выпускников педвузов, среди них много мужчин. Учитель стал более амбициозным и более профессиональным. Но появились и новые вызовы, к которым многие пока не готовы.
Сейчас в одном классе может быть пять и более групп детей. И это не только отличники и двоечники. Ребята очень разные по поведению, по социальному статусу, даже по уровню владения русским языком… Кто-то идет с опережением программы, кто-то — с трудом воспринимает обычную подачу материала (по данным исследований, таких детей в классе около 10 процентов). Плюс — "гуманитарии", "математики"… Как учителю помочь каждому ребенку усвоить материал? У него на всех, на 25 человек — всего 45 минут. Вот это вызов и риск, к которому сегодняшних выпускников педвузов никто не готовит. Нужно менять систему педагогического образования. Если это произойдет, возможно, именно тогда мы и продвинемся к десятке лучших образовательных систем мира.
Все чаще звучит идея отказа от пятибалльной системы оценок в школах. Пятерки и двойки окончательно устарели?
Петр Положевец: Пятибалльная система уже не отражает реальные успехи ребенка. От нее нужно отказываться: единицы у нас не ставят по определению, а двойки не ставят, чтобы не снижать рейтинг школы. Что может стать альтернативой? 10-балльная система вполне возможна. Она позволит провести более точную, объективную градацию достижений учащихся. Правда, сначала над этой задачей должны поработать ученые. Нужно четко выстроить уровни и определить, какую оценку и за что можно ставить. А потом рассказать об этом учителям.
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