В РФ разработан проект ГОСТа на школьную форму

«Известия»: Роскачество разработало проект ГОСТа на школьную форму

Роскачество разработало проект ГОСТа на школьную форму, основой которого стали нормы безопасности и комфорта предметов одежды. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя этой автономной некомерческой организации.

В новом стандарте, в разработке которого приняли участие представители Минпромторга и отраслевых ассоциаций, обозначены такие виды изделий, как пиджак, жакет, сарафан и прочие предметы повседневного костюма школьника. В пресс-службе Минпромторга газете пояснили, что новый стандарт был сформирован на основе обычных ГОСТов на эти виды одежды, но с более высокими требованиями к продукции.

"Подобные требования позволят избежать "эффекта скафандра", когда даже качественные полушерстяные ткани фактически становятся небезопасными из-за полностью синтетической подкладки, соприкасающейся с кожей ребенка, — подчеркнул представитель Роскачества. — Синтетические волокна не обладают высокой способностью впитывать, удерживать влагу, а также дышать. Поэтому высокое содержания этого типа волокон в составе изделия и на уровне верхнего слоя подкладки делает одежду непригодной для детей".

Стандарт содержит повышенные требования к индексу токсичности и содержанию свободного формальдегида, который может остаться в одежде после окраски. Дополнительный контроль по этим параметрам позволит сделать одежду еще более комфортной для кожи ребенка. Также в документ включены качественные характеристики ткани, а именно: прочность, стойкость к истираемости, способность образовывать катышки (пилли), изменять свои размеры после стирки.

Как пояснила изданию замруководителя Роскачества Елена Саратцева , в настоящий момент в законодательстве не закреплено понятие "школьная форма" из-за чего на рынке присутствует одежда, пригодная по своим характеристикам лишь для эпизодической носки. По ее мнению, единый стандарт на нее станет одной из мер, которая поможет не вводить потребителя в заблуждение при выборе одежды для школьников.

В пресс-службе Росстандарта "Известиям" сообщили, что проект ГОСТа в ведомство еще не поступал.