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Школьников могут остаться без домашних заданий
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В Госдуме призвали отказаться домашних заданий в школах 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил, что домашние задания негативно сказываются на здоровье школьников и полностью отбивают желание учиться.
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов призвал школы отменить домашние задания за их ненадобностью. По его мнению, детям намного полезнее проводить время на улице, гуляя на свежем воздухе. Об этом депутат рассказал агентству «Москва».
Он добавил, что, исходя из мировой практики, польза от домашнего задания сильно преувеличена. Из-за чрезмерной нагрузки у школьников полностью пропадает тяга к образованию. Именно поэтому, по его мнению, западные школы уже давно от них отказались.
«Домашнее задание — это ненужная сегодня вещь. Мы и так заставляем детей все время находиться в школе или на каких-то занятиях», — заявил Чернышов.
Кроме того, парламентарий отметил, что обилие домашней работы негативно сказывается на здоровье детского организма.
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Комментарии128  Ещё 7 источников 
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