Школьники «не потянули» эссе по английскому на ЕГЭ

«Ъ»: от 5 до 56% школьников в регионах РФ не справились с эссе на ЕГЭ по английскому

В нескольких регионах России от 5 до 56% школьников получили ноль баллов за эссе по английскому языку. По официальным данным, по всей стране не справились с сочинением по иностранному около 40% сдававших, сообщает во вторник "Коммерсантъ"

В настоящий момент экзамен по иностранному языку состоит из письменной и устной частей. Одним из самых сложных разделов письменной части является творческое эссе, за которое можно набрать 14 баллов.

По информации издания, наихудший показатель — в Новосибирской и Кемеровской областях, где 56% и 35% школьникам соответственно не удалось набрать ни одного балла за эссе по английскому языку. При этом число нулевых оценок за сочинение по другим иностранным языкам составляет 42,3% и 41,2%.

Эссе для подготовленных

"Задания высокого уровня сложности, включаемые в ЕГЭ по всем предметам, предназначены для отбора абитуриентов на наиболее популярные специальности ведущих вузов страны", — пояснили изданию в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ), который занимается разработкой заданий ЕГЭ. Здесь не удивляются, что задания выполняет относительно небольшое число наиболее подготовленных школьников. "В практике ЕГЭ по всем учебным предметам не принято оценивать баллом выше ноля невыполненное или неверно выполненное задание, также ноль баллов выставляется в ситуации фактической подмены задания иным упрощенным или более понятным заданием", — добавили в институте.

По словам собеседника газеты, оперативный анализ результатов государственного экзамена показал, что не все сдающие понимают поставленные перед ними задачи или владеют языком в достаточной степени. "В части работ вместо собственного мнения и собственных рассуждений участники ЕГЭ воспроизводят выученный наизусть текст, — рассказал собеседник газеты. Он также добавил, что сочинения на тему "Ранний выбор профессии — ключ к успеху" школьники упрощали до материала "Моя будущая профессия".

Скандал вокруг сочинения

По данным издания, первыми о том, что школьники массово не набрали ни одного балла за эссе, сообщили родители выпускников из Свердловской области . Тогда депутат Госдумы от Свердловской области Алексей Балыбердин обнаружил, что с этой проблемой столкнулись около 1,5 тыс. школьников.

Жители Урала разместили на портале сhange.org петицию с требованием пересмотреть выставленные ученикам оценки. "Мы требуем обеспечить равный уровень сложности экзамена во всех регионах. Сейчас получается, что Москва пишет эссе про дружбу, а Урал — про цифровую грамотность", — пояснила газете автор петиции Наталия Риис.

По данным Рособрнадзора, в 2018 году заявление на участие в письменном экзамене по иностранному языку подали более 86 тыс. человек, из них около 83,5 тыс. записались на английский язык.