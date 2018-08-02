Ещё
В ГД высказались о новой системе оценок в школе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме прокомментировали идею об изменении системы оценок в школе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обсуждать нужно не количество баллов в системе школьных оценок, а подход к диагностике образовательных результатов, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.
Ранее газета "Известия" писала, что Рособрнадзор и другие профильные ведомства обсуждают возможность пересмотра системы школьных оценок.
"Обсуждать, в первую очередь, нужно не количество баллов в шкале, а подход к диагностике образовательных результатов в целом. Итоги диагностики должны влиять на изменения образовательного процесса, на его развитие. И это нужно закладывать на этапе разработки оценочного инструментария", — сказала РИА Новости Духанина.
Парламентарий отметила, что важно не то, по какой шкале оценивают результаты учащихся в школе, а какие критерии заложены в систему школьных оценок, а также по закону "Об образовании", как, когда и что оценивать, решает сама школа.
"Стандарт предусматривает два типа результата, который должна оценивать школа — метапредметный и предметный. Сегодня перед учителем стоит задача вывести на максимальные учебные достижения любого ученика, раскрыть его способности. Привычная пятибалльная шкала, безусловно, создавалась в те времена, когда этих требований не было. Многие школы для решения своих задач уже меняют систему оценивания знаний", — пояснила депутат.
По мнению Духаниной, к разработке новых подходов важно привлекать педагогов, родителей, на какой-то стадии — самих учащихся и выпускников школ.
"Родители, дети и учителя должны вместе обсуждать, какая система оценки позволит поддержать развитие способностей учащихся в школе, и в каком направлении ее совершенствовать", — добавила она.
Последние новости
Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал Казна Украины опустела. Порошенко хочет, чтобы ее пополняла Россия Названы пять автомобилей, которые уйдут с российского рынка
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем4
Россия предупредила Армению о серьезном наказании427
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью778
Украинские военные заявили о масштабном «котле»195
Названа причина смерти Юрия Мартынова3
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение