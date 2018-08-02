В ГД высказались о новой системе оценок в школе

В Госдуме прокомментировали идею об изменении системы оценок в школе

Обсуждать нужно не количество баллов в системе школьных оценок, а подход к диагностике образовательных результатов, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина

Ранее газета "Известия" писала, что Рособрнадзор и другие профильные ведомства обсуждают возможность пересмотра системы школьных оценок.

"Обсуждать, в первую очередь, нужно не количество баллов в шкале, а подход к диагностике образовательных результатов в целом. Итоги диагностики должны влиять на изменения образовательного процесса, на его развитие. И это нужно закладывать на этапе разработки оценочного инструментария", — сказала РИА Новости Духанина.

Парламентарий отметила, что важно не то, по какой шкале оценивают результаты учащихся в школе, а какие критерии заложены в систему школьных оценок, а также по закону "Об образовании", как, когда и что оценивать, решает сама школа.

"Стандарт предусматривает два типа результата, который должна оценивать школа — метапредметный и предметный. Сегодня перед учителем стоит задача вывести на максимальные учебные достижения любого ученика, раскрыть его способности. Привычная пятибалльная шкала, безусловно, создавалась в те времена, когда этих требований не было. Многие школы для решения своих задач уже меняют систему оценивания знаний", — пояснила депутат.

По мнению Духаниной, к разработке новых подходов важно привлекать педагогов, родителей, на какой-то стадии — самих учащихся и выпускников школ.