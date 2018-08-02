Новый руководитель Россотрудничества в Южной Осетии встретился с журналистами

Глава представительства Россотрудничества в РЮО Сергей Сковрцов в ходе конференции в пресс-центре Sputnik поделился с журналистами ближайшими планами в сфере работы с молодежью республики и популяризации русского языка. Особый интерес у журналистов вызвала процедура предоставления квот на образование в вузах Российской федерации и ее дальнейшей судьбе.

"Предоставление целевых направлений по линии образования в вузах России для абитуриентов из Южной Осетии будет продолжено по прежнему принципу. В целях прозрачности отбор среди абитуриентов проводится комиссией, в состав которой входят представители общественности республики, различных ведомств и сотрудников посольства Российской Федерации. Все результаты будут максимально освещаться на сайте представительства", — объяснил он журналистам.

Скворцов также рассказал о том, что школьники из Южной Осетии в этом году примут участие в образовательных проектах «Новое поколение» и «Здравствуй Россия».

В завершение пресс-конференции глава представительства поблагодарил журналистов за беседу и отметил, что агентство всегда открыто для сотрудничества с представителями СМИ. «В частности я планирую гораздо активнее работать с агентством „Sputnik Южная Осетия“. Так как я пока незнаком со всеми журналистами, мы договорились с руководителем Sputnik Южная Осетия Виталием Раднаевым о том, что он будет передавать всю необходимую информацию остальным представительствам СМИ республики», — подытожил Скворцов.