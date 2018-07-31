Васильева высказалась по поводу мобильных в школах

Васильева не поддерживает запрет мобильных в школах

Министр просвещения Ольга Васильева не считает нужным запрещать мобильные телефоны и смартфоны в школах.

Об этом она сказала во вторник журналистам, комментируя информацию о том, что во Франции приняли закон о запрете мобильных телефонов в школе.

"Некоторые школы предлагают детям класть телефоны во время урока в специальное место — и это не отвлекает малыша", — рассказала министр о российской практике. Она добавила, что полный запрет смартфонов в школе нецелесообразен. "Я считаю, что любой запрет вызывает реакцию прямо противоположную", — сказала министр.

"Нужно послушать родительскую общественность — там самые полярные мнения, но в основном они все сводятся к тому, что телефон для связи может быть, но во время урока им пользоваться не надо", — отметила Васильева.