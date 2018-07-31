Назван самый сложный предмет по ЕГЭ 

В 2018 году выпускники образовательных учреждений чаще всего не справлялись с ЕГЭ по биологии (17,01%). Почти каждый пятый ученик не смог набрать даже минимум баллов на этом экзамене. Такие данные привели в Рособрнадзоре, передает RT.
Другими сложными предметами стали обществознание (16,43%), химия (15,88%), информатика и Информационно-коммуникационные технологии (11,51%), а также история (9,6%).
Для того, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, в этом году было достаточно преодолеть минимальный порог по русскому языку в 24 балла и по математике в 27 баллов.
Сайт пишет, что история долгое время была самым плохо сдаваемым предметом. В 2014 году с экзаменом не справились более 20% выпускников.
По данным СМИ, в Казани 36 одиннадцатиклассников не получили аттестаты из-за плохих результатов по ЕГЭ. Пересдачу экзаменов для них организуют в сентябре. При этом баллы других школьников оказались выше среднероссийских.