Назван самый сложный предмет по ЕГЭ

В 2018 году выпускники образовательных учреждений чаще всего не справлялись с ЕГЭ по биологии (17,01%). Почти каждый пятый ученик не смог набрать даже минимум баллов на этом экзамене. Такие данные привели в Рособрнадзоре , передает RT.

Другими сложными предметами стали обществознание (16,43%), химия (15,88%), информатика и Информационно-коммуникационные технологии (11,51%), а также история (9,6%).

Для того, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, в этом году было достаточно преодолеть минимальный порог по русскому языку в 24 балла и по математике в 27 баллов.

Сайт пишет, что история долгое время была самым плохо сдаваемым предметом. В 2014 году с экзаменом не справились более 20% выпускников.