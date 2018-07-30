Четверть россиян не владеет функциональным чтением

Около четверти населения России не владеет функциональным чтением, и эта потеря начинается в довольно раннем возрасте, заявила министр просвещения страны Ольга Васильева.
Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment). В исследованиях программы под грамотностью чтения предлагается понимать способность ученика понимать прочитанного.
"На сегодняшний день по разным оценкам от 22 до 25% населения страны не владеет функциональным чтением… Потеря его начинается в раннем возрасте. Все те технологические нюансы, которые ребенок имеет и с которыми, к сожалению, мы сейчас сталкиваемся все чаще и чаще, по разным причинам не можем их ликвидировать в раннем возрасте, приводят к тому, что ребенок не успевает, заканчиваются интересы и мотивация и к 5-6 начинаются тяжелые осложнения", — сказала Васильева на встрече с учителями в республике Хакасия.