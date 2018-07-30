Ещё
Четверть россиян не владеет функциональным чтением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Четверть россиян не владеет функциональным чтением, заявила Васильева 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около четверти населения России не владеет функциональным чтением, и эта потеря начинается в довольно раннем возрасте, заявила министр просвещения страны Ольга Васильева.
Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment). В исследованиях программы под грамотностью чтения предлагается понимать способность ученика понимать прочитанного.
"На сегодняшний день по разным оценкам от 22 до 25% населения страны не владеет функциональным чтением… Потеря его начинается в раннем возрасте. Все те технологические нюансы, которые ребенок имеет и с которыми, к сожалению, мы сейчас сталкиваемся все чаще и чаще, по разным причинам не можем их ликвидировать в раннем возрасте, приводят к тому, что ребенок не успевает, заканчиваются интересы и мотивация и к 5-6 начинаются тяжелые осложнения", — сказала Васильева на встрече с учителями в республике Хакасия.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве140
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле269
Почему в Турции обижают россиянок301
Полеты через Москву резко подорожают48
Крымский мост покорил сердца украинцев268
Видео
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
00:41
Появилось видео смертоносного пожара в Сочи
Происшествия
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
01:43
Учебник по географии шокировал депутата Рады
Образование Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение