Учебник по географии шокировал депутата Рады

Депутаты Верховной Рады, экс-кандидат в президенты Украины Вадим Рабинович рассказал, что его шокировал новый украинский учебник по географии из-за «бреда, внушаемого детям». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 112.ua.
По мнению Рабиновича, украинские власти пытаются построить новую страну не с помощью «каких-либо реальных сдвигов», а за счет «бреда, подменяющего реальные дела».
Депутата удивило, что в учебнике упоминаются «достижения Украины в космосе», а также украинская пшеница, «которой кормится весь мир». Кроме того, украинцев в книге называют «славянизированными германцами».
Рабинович также усомнился в том, что украинская музыка стала основой европейской. В одном из параграфов учебника говорится, что «украинцы веками создавали самые мелодичные песни, и ни у одной нации нет двухсот песен, как у Украины».
«Я люблю нашу историю, нашу географию, но нельзя такой бред писать», — подчеркнул Рабинович.
Ранее вышедший в 2016 году учебник по географии для восьмиклассников раскритиковали интернет-пользователи. В пособии, одобренном украинским Минобразования, говорится, что «непреодолимая тяга к звездам — это особенность украинского характера», а «американские ученые считают украинцев древнейшей нацией мира».