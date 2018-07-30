Учебник по географии шокировал депутата Рады

Депутат Рады высмеял «бредовый» украинский учебник

По мнению Рабиновича, украинские власти пытаются построить новую страну не с помощью «каких-либо реальных сдвигов», а за счет «бреда, подменяющего реальные дела».

Депутата удивило, что в учебнике упоминаются «достижения Украины в космосе», а также украинская пшеница, «которой кормится весь мир». Кроме того, украинцев в книге называют «славянизированными германцами».

Рабинович также усомнился в том, что украинская музыка стала основой европейской. В одном из параграфов учебника говорится, что «украинцы веками создавали самые мелодичные песни, и ни у одной нации нет двухсот песен, как у Украины».

«Я люблю нашу историю, нашу географию, но нельзя такой бред писать», — подчеркнул Рабинович.