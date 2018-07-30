Ещё
Учебник по географии шокировал депутата Рады
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве

Депутат Рады высмеял «бредовый» украинский учебник 

Рамблер 2 часа назад
Депутаты Верховной Рады, экс-кандидат в президенты Украины Вадим Рабинович рассказал, что его шокировал новый украинский учебник по географии из-за «бреда, внушаемого детям». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 112.ua.
По мнению Рабиновича, украинские власти пытаются построить новую страну не с помощью «каких-либо реальных сдвигов», а за счет «бреда, подменяющего реальные дела».
>> Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети
Депутата удивило, что в учебнике упоминаются «достижения Украины в космосе», а также украинская пшеница, «которой кормится весь мир». Кроме того, украинцев в книге называют «славянизированными германцами».
Рабинович также усомнился в том, что украинская музыка стала основой европейской. В одном из параграфов учебника говорится, что «украинцы веками создавали самые мелодичные песни, и ни у одной нации нет двухсот песен, как у Украины».
«Я люблю нашу историю, нашу географию, но нельзя такой бред писать», — подчеркнул Рабинович.
Ранее вышедший в 2016 году учебник по географии для восьмиклассников раскритиковали интернет-пользователи. В пособии, одобренном украинским Минобразования, говорится, что «непреодолимая тяга к звездам — это особенность украинского характера», а «американские ученые считают украинцев древнейшей нацией мира».
Комментарии97  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве67
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле207
Почему в Турции обижают россиянок267
Крымский мост покорил сердца украинцев224
Полеты через Москву резко подорожают28
Видео
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
00:41
Появилось видео смертоносного пожара в Сочи
Происшествия
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
01:43
Учебник по географии шокировал депутата Рады
Образование Конфликты
05:52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
Общество
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение