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Депутат Рады ужаснулся, открыв украинский учебник
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Депутат Рады ужаснулся, открыв украинский учебник по географии 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Павел Паламарчук
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что пришел в ужас, когда увидел новый украинский учебник по географии для восьмого класса. Об этом политик рассказал в эфире телеканала "112 Украина".
"Я в шоковом состоянии был вчера — я прочитал новый учебник по географии. Знаете, мы пытаемся строить новую страну не за счет каких-либо реальных сдвигов, а за счет бреда, который мы начинаем внушать детям. Просто бреда! И бред всегда подменяет собой реальные дела. Я люблю нашу историю, нашу географию, но нельзя такой бред писать", — сказал парламентарий.
Рабинович, в частности, с иронией воспринял утверждения в учебнике про "достижения Украины в космосе" и "пшеницу, которую украинцы завезли в различные страны, и которой кормится весь мир", а также про то, что "немцы являются славянизированными германцами".
Тем не менее парламентарий поддержал одно из громких заявлений из учебника, в котором заявляется о том, что "украинцы веками создавали самые мелодичные песни, и ни у одной нации нет двухсот песен, как у Украины". Однако он усомнился в том, что украинские песни заложили основу европейской музыки.
Депутат также предложил написать в учебниках новую альтернативную теорию.
"Знаете, тогда скажите, что Борисполь назван в честь Бориса Ельцина, в интересах Украины развалившего СССР и СНГ", — сыронизировал он.
Новый украинский учебник географии вызвал широкий общественный резонанс как на Украине, так и в России. Одним из первых на учебное пособие обратил внимание журналист Андрей Манчук.
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