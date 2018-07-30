Депутат Рады ужаснулся, открыв украинский учебник по географии

"Я в шоковом состоянии был вчера — я прочитал новый учебник по географии. Знаете, мы пытаемся строить новую страну не за счет каких-либо реальных сдвигов, а за счет бреда, который мы начинаем внушать детям. Просто бреда! И бред всегда подменяет собой реальные дела. Я люблю нашу историю, нашу географию, но нельзя такой бред писать", — сказал парламентарий.

Рабинович, в частности, с иронией воспринял утверждения в учебнике про "достижения Украины в космосе" и "пшеницу, которую украинцы завезли в различные страны, и которой кормится весь мир", а также про то, что "немцы являются славянизированными германцами".

Тем не менее парламентарий поддержал одно из громких заявлений из учебника, в котором заявляется о том, что "украинцы веками создавали самые мелодичные песни, и ни у одной нации нет двухсот песен, как у Украины". Однако он усомнился в том, что украинские песни заложили основу европейской музыки.

Депутат также предложил написать в учебниках новую альтернативную теорию.

"Знаете, тогда скажите, что Борисполь назван в честь Бориса Ельцина, в интересах Украины развалившего СССР и СНГ", — сыронизировал он.