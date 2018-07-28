«От смеха читать не смог»: что не так с украинским учебником 

Пользователи соцсетей высмеяли появившийся на Украине учебник по географии для восьмого класса. Его авторы утверждают, что современное территориальное состояние Украины сохранялось на протяжении тысячелетий, древние украинцы упоминались еще «античными учеными», а для космоса украинская нация сделала больше, «чем все остальные народы мира вместе взятые». Учебник утвержден министерством образования и науки Украины.
Содержание украинского учебника по географии для учащихся восьмого класса стало причиной бурного обсуждения в соцсетях. Поднял эту тему журналист Андрей Манчук, разместив в своем фейсбуке пост с некоторыми выдержками из текста.
Авторы Петр Масляк и Светлана Капирулина уверены, что территориальные границы Украины не менялись на протяжении тысячелетий, при этом жители страны все этого время занимались земледелием и разводили скот.
«Сегодня генетически украинской, трипольской пшеницей, которую завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину, питается весь мир», — утверждают составители учебника.
Согласно изложенной ими информации, упоминание древних украинцев можно найти еще в трудах «античных ученых». В настоящее же время, утверждают авторы, некоторые ученые из США якобы считают украинцев «древнейшей нацией», а часть современных немецких исследователей называет их «славянизированными германцами». Подтверждая такой тезис, авторы приводят в пример украинские слова, схожие со словами английского и немецкого языков. «В украинском языке много слов, близких к немецкому и английскому языкам, которых нет в русском языке (например, украинское слово „цибуля“ и немецкое zwiebel (лук)», — заявляют авторы.
Более того, из учебника читатели могут узнать, что украинцы — это нация, сделавшая для изучения и освоения космоса больше, «чем все остальные народы мира вместе взятые». «Теорию космических полетов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы. Наша нация дала человечеству Крылья», — подчеркивается в учебнике. Среди тех самых «подаривших человечеству Крылья» украинцев в книге значатся имена Сергея Королева и Игоря Сикорского.
Впрочем, пшеницей, языком и космосом достоинства Украины, по мнению авторов, не заканчиваются. Они также подчеркивают и уникальность украинской музыкальной культуры. «Веками украинцы создавали самые мелодичные в мире народные песни… Украинская народная мелодика была положена в основу европейской музыки, а украинские народные мелодии стали народными от Польши до России, от США до Японии», –— подчеркивается в учебнике.
Отмечается, что учебник одобрило Минобразования и науки Украины, но его содержание привело россиян и даже самих украинцев в недоумение.
«Как я понял из учебника, украинцы полетели в космос до Крещения Руси», — написал пользователь Николай Гончаров.
«После Циолковского-Наливайко читать дальше не смог, от смеха слезы застлали глаза. Попробую закончить минут через 50, может отойду от шока!» — поделился впечатлениями Андрей В. Марочкин.
«Просматриваю: это не книга — просто «песня» какая-то!.. Можно без адаптации разбирать на цитаты и демотиваторы», — предложил Doc Klaus.
«Это просто прекрасно. Думаю, в Голливуде по этому учебнику можно блокбастер снять», — развил мысль Виталий Камелин.
Стоит отметить, что украинские учебники поражают своим содержанием уже не впервые. В 2016-2017 учебном году в украинских школах изменился подход к изучению истории. Согласно новому учебному проекту, в отдельные темы были выделены четыре периода: «Украинская революция 1917-1921 годов», «Установление и утверждение советского тоталитарного режима», «Войны советской России с Украинской народной республикой» и «Советская оккупация Украины».
Проект был утвержден министерством образования и науки Украины. В ведомстве уточнили, что новая программа нужна для того, чтобы «воссоздать историю страны без политических купюр и идейной ангажированности».
В программу истории для старших классов также вошли темы об административно-территориальных изменениях украинских земель в ХХ веке. При этом там не указали, что на самом деле Украина в ее современных границах сформировалась именно в период Советской власти. Также не было упомянуто в новой программе и о передаче большевиками земель Всевеликого Войска Донского — Донецкой и Луганской областей. Не указано и то, что в 1954 году бывший тогда первым секретарем ЦК КПСС Никита Хрущев передал Украине Крымский полуостров.
«Умолчали украинские историки и о строительстве ДнепроГЭС — крупнейшей гидроэлектростанции в Европе того времени, которую изначально планировали построить в России. Ни слова и про Кременчугский автомобильный завод, который выпускал легендарные «КрАЗы». А ведь построить его сначала планировали под Ярославлем. Россия в ущерб себе делала из аграрной Украины индустриальную страну. И таких примеров можно привести массу…», — рассказал «Вести.Ru» председатель комитета Государственной думы РФ по образованию Вячеслав Никонов.
В конце 2016 года также разгорелся скандал вокруг пособия по истории, по которому выпускники украинских школ готовились к внешнему независимому оцениванию (ВНО). Автором учебника в 600 страниц является Александр Гисен. Ближе к концу пособия он пишет: «Во всех областях, кроме Донецкой и Крыма, проходили митинги в поддержку Евромайдана». При этом отмечается, что учебник был утвержден Министерством образования и науки Украины.