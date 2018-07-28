Совфед одобрил закон о замене военных кафедр на военные учебные центры

Согласно закону, существующие сейчас в вузах различные виды структурных подразделений военной подготовки (факультет военного обучения, военная кафедра, учебный военный центр) реорганизуются в структурные подразделения военной подготовки единого вида — военные учебные центры.

Евгений Серебренников. При этом не предусматривается увеличения общего количества граждан, привлекаемых к военной подготовке, количества военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, которые могут направляться не на воинские должности в вузы, отметил на заседании первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Военный учебный центр будет реализовывать все существующие сегодня программы военного обучения: подготовку офицеров запаса, кадровых офицеров, сержантов запаса и солдат (матросов) запаса. Таким образом, направления военной подготовки граждан сохраняются.

Соответствующие поправки внесены в целый ряд федеральных законов — «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации ».

Закон направлен на повышение эффективности обучения граждан в структурных подразделениях военной подготовки при вузах.