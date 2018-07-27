Утвержден состав проектных комитетов нацпроектов «Образование» и «Наука»

Президиум Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте РФ утвердил составы проектных комитетов национальных проектов «Образование» и «Наука». Об этом сообщается на сайте правительства (образование, наука)

Национальный проект «Образование» — это программа по повышению качества образования, которую в 2005 году объявил Владимир Путин как одно из четырех приоритетных направлений «по росту человеческого капитала». В мае этого года президент подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития страны, в котором поручил правительству разработать и национальный проект по науке.

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