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Утвержден состав проектных комитетов нацпроектов «Образование» и «Наука»
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Утвержден состав проектных комитетов нацпроектов «Образование» и «Наука» 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Президиум Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте РФ утвердил составы проектных комитетов национальных проектов «Образование» и «Наука». Об этом сообщается на сайте правительства (образование, наука)
Оба комитета возглавила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. В проектный комитет нацпроекта по науке вошли министр науки и высшего образования Михаил Котюков, его заместитель Алексей Медведев, директор Департамента науки, высоких технологий и образования правительства Алексей Заклязьминский и другие члены правительства, заместитель начальника управления президента по научно–образовательной политике Денис Секиринский, вице-президент РАН Алексей Хохлов и другие чиновники и ученые.
В состав проектного комитета национального проекта «Образование» вошли министр просвещения Ольга Васильева, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр образования и науки Астраханской области Виталий Гутман, руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина, директор Департамента науки, высоких технологий и образования правительства Алексей Заклязьминский, генеральный директор Фонда новых форм развития образования Марина Ракова, другие члены правительства и эксперты.
Национальный проект «Образование» — это программа по повышению качества образования, которую в 2005 году объявил Владимир Путин как одно из четырех приоритетных направлений «по росту человеческого капитала». В мае этого года президент подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития страны, в котором поручил правительству разработать и национальный проект по науке.
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