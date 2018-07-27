Югорчане открыли пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Забайкалья

Молодогвардейцы Югры открыли два пункта сбора гуманитарной помощи в Ханты-Мансийске

На данный момент в столице Югры работают пункты приёма канцелярских принадлежностей к началу учебного года для школьников и студентов Забайкальского края . Напомним, что во время паводка пострадало более 5 тысяч человек, в том числе 1100 детей. В связи с этим. Активисты по всей стране организовывают сбор канцелярии.

«Мы принимаем тетрадки, ручки, обложки, рюкзаки, карандаши, в общем, все, что необходимо для учебы школьникам и студентам», — сообщил руководитель аппарата регионального отделения Молодой Гвардии Кирилл Медведев

Принести канцелярскую продукцию вы можете в рабочие дни по адресам: улица Мира д.13 кабинет 152 с 9:00 до 18:00, а также по улице Комсомольская д.39 с 9:00 до 20:00.