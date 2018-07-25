Ректор ЮФУ Марина Боровская стала заместителем главы Миннауки

Ректор Южного федерального университета Марина Боровская назначена замглавы Миннауки России . Соотвествующее распоряжение подписал глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев

"Назначить Боровскую Марину Александровну заместителем министра науки и высшего образования РФ, освободив ее от занимаемой должности", — говорится в документе, размещенном на сайте правительства.