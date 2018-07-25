Ещё
Ректор ЮФУ Марина Боровская стала заместителем главы Миннауки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ректор ЮФУ Марина Боровская стала заместителем главы Миннауки 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Индикатор
Ректор Южного федерального университета Марина Боровская назначена замглавы Миннауки России. Соотвествующее распоряжение подписал глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев.
"Назначить Боровскую Марину Александровну заместителем министра науки и высшего образования РФ, освободив ее от занимаемой должности", — говорится в документе, размещенном на сайте правительства.
Напомним, что в 2012 годау председатель правительства России Д. А. Медведев назначил Марину Боровскую ректором ЮФУ, а в 2016 г. она была избрана членом-корреспондентом Российской академии образования по отделению философии образования и теоретической педагогики РАО.
Российская Газета: последние новости
Аспиранты смогут ездить по Москве по льготному проездному На территорию вуза в Вашингтоне проник вооруженный человек Учитель из Греции: ЕС противоречит сам себе, демонизируя Россию
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня6
Украина нашла еще один способ наказать Крым123
Крымский мост начал отделяться от Крыма717
Заявление Лолиты грозит международным скандалом346
Трамп и Путин не поделили Украину203
Видео
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение