Ректор ЮФУ Марина Боровская стала заместителем главы Миннауки 

Ректор Южного федерального университета Марина Боровская назначена замглавы Миннауки России. Соотвествующее распоряжение подписал глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев.
"Назначить Боровскую Марину Александровну заместителем министра науки и высшего образования РФ, освободив ее от занимаемой должности", — говорится в документе, размещенном на сайте правительства.
Напомним, что в 2012 годау председатель правительства России Д. А. Медведев назначил Марину Боровскую ректором ЮФУ, а в 2016 г. она была избрана членом-корреспондентом Российской академии образования по отделению философии образования и теоретической педагогики РАО.