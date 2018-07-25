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В МГУ переживали за школьника с 400 баллами по ЕГЭ
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В МГУ переживали, что школьник с 400 баллами не сдаст вступительный экзамен 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В МГУ имени Ломоносова переживали за московского школьника Руслана Салимгареева, набравшего 400 баллов по ЕГЭ, что он сможет не сдать вступительный из-за нервов, но очень обрадовались, узнав, что он набрал максимальный балл на дополнительном экзамене, рассказал заместитель декана по научной работе Борис Фенюк.
Ранее стало известно, что московский школьник Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов по четырем предметам ЕГЭ, набрал еще 100 баллов на внутреннем экзамене по математике на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ.
"На самом деле, мы, конечно, очень обрадовались, что у него все получилось. Честно говоря, я немножко переживал, потому что все-таки экзамен есть экзамен, никогда не знаешь — повезет, не повезет, человек там понервничает. А в общем, если бы он набрал меньше 70 баллов, то он бы мог к нам не попасть — это было бы обидно и для нас, и для него. Но все получилось хорошо", — сказал РИА Новости Фенюк.
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