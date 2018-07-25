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Омичи будут по-новому тратить региональный маткапитал
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Омичи будут по-новому тратить региональный маткапитал 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Средства разрешили направлять на оплату частных садиков и дополнительного образования малышей, которым еще не исполнилось трех лет. О решении, касающегося выделения средств регионального материнского капитала, сегодня, 25 июля, рассказал министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. На заседании регионального правительства он пояснил, что снимается ограничение по возрасту. Ранее, чтобы направить маткапитал на оплату частного детского сада или потратить на дополнительное образование ребенка, необходимо было дождаться, пока ему исполнится три года.
— Можно будет использовать средства на оплату образовательных услуг дошкольного образования на детей в возрасте до трех лет или на оплату услуг по присмотру и уходу за ними в частных детских садах, — пояснил Владимир Куприянов.
Новые правила уже приняты, поэтому уже в августе можно будет обращаться с заявлениями. Напомним, в Омской области размер материнского (семейного) капитала составляет 138 тыс. руб. Всего в бюджете региона на 2018 год на выплаты предусмотрено 330 млн руб.
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