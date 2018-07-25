Госдума приняла закон об изучении родных языков

Госдума приняла в третьем чтении закон об изучении родных языков

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон об изучении родных языков.

Закон устанавливает, что федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ , изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка.

Норма также уточняет, что предусмотренное сейчас право граждан РФ на изучение родного языка из числа языков народов РФ в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании, относится в том числе и к русскому языку как к родному языку.

Кроме того, закон устанавливает, что свободный выбор языка образования осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим госаккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования.