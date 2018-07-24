Медведев: современные технологии в образовании находятся в центре внимания правительства 

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам Международного педагогического форума, проходящего в Санкт-Петербурге. Текст телеграммы размещен во вторник на сайте кабмина.
"В этом году мероприятие посвящено современным технологиям обучения и достижениям в области образования — вопросу, которому правительство уделяет самое пристальное внимание. Речь идет и о внедрении передовых методик, и о поддержке проведения приоритетных исследований, и о создании комфортных условий для работы педагогов", — говорится в телеграмме.
Глава правительства отметил, что профессиональное и неформальное общение учителей, в том числе с иностранными коллегами, помогает находить ответы на главные вызовы в образовательной сфере.
Форум проходит в Петербурге с 23 по 27 июля в десятый раз. Мероприятие проводится при поддержке комитета Госдумы по образованию и науке.