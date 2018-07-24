Жители Конькова помогут нуждающимся детям подготовиться к школе

В конце августа в Москве проведут традиционную акцию «Семья помогает семье: готовимся к школе!». Она пройдет уже в 13-й раз. Помогут первоклассникам из малообеспеченных семей собраться в школу и жители нашего района.

С 23 по 31 августа 2018 года в столице состоится 13-ая Общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» по сбору одежды, обуви, канцелярских товаров и письменных принадлежностей

Желающие оказать содействие в предоставлении школьных принадлежностей (рюкзаков, портфелей, канцелярии и др.) могут сообщить об этом в управу района Коньково по телефону: 8-495-420-11-30.