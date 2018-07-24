Ещё
Жители Конькова помогут нуждающимся детям подготовиться к школе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Конькова помогут нуждающимся детям подготовиться к школе 

Коньково 39 минут назад
Фото: Коньково
В конце августа в Москве проведут традиционную акцию «Семья помогает семье: готовимся к школе!». Она пройдет уже в 13-й раз. Помогут первоклассникам из малообеспеченных семей собраться в школу и жители нашего района.
С 23 по 31 августа 2018 года в столице состоится 13-ая Общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» по сбору одежды, обуви, канцелярских товаров и письменных принадлежностей
Желающие оказать содействие в предоставлении школьных принадлежностей (рюкзаков, портфелей, канцелярии и др.) могут сообщить об этом в управу района Коньково по телефону: 8-495-420-11-30.
Коньково: последние новости
Три здания школы №49 в Конькове готовы встречать учеников Москвичам пообещали жаркую погоду в конце месяца Научный сотрудник ИКИ РАН стала победителем «молодежного» конкурса РНФ Президентской программы исследовательских проектов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основательница Femen покончила с собой87
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов138
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции219
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков28
Основательница Femen покончила с собой57
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение