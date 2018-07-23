Жители Выхина-Жулебина помогут малоимущим семьям собрать детей в школу

Два пункта приема вещей в рамках общегородской акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» откроются на территории района Выхино-Жулебино в августе.

В рамках акции пройдет сбор одежды, обуви, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей для последующей передачи нуждающимся семьям москвичей.

Помощь получат школьники из многодетных и малообеспеченных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно в рамках акции такую помощь получают около 10 тысяч московских семей.

Принести вещи можно по адресам: Жулебинский бульвар, дом 40, корп. 1, и Рязанский проспект, дом 64, корп. 2. (ис)