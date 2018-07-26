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Врио губернатора Воронежской области доложил Медведеву о планах строительства школ
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Врио губернатора Воронежской области доложил Медведеву о планах строительства школ 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ
ГОРКИ, 26 июля. /ТАСС/. Воронежская область в ближайшие годы построит более 20 школ и детских садов, доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев.
"За последние три года достаточно успешно реализуется программа строительства новых школ", — сказал врио руководителя региона. По его словам, за это время создано шесть тыс. новых учебных мест в школах. «Мы заложили семь новых школ, которые будут введены в строй в этом и в следующем годах», — сообщил Гусев, добавив, что школы сооружаются не только в Воронеже, но и в районных центрах.
Врио губернатора рассказал, что по местным правилам строители жилых районов обязаны предусматривать место под школы, детские сады и медицинские учреждения. Поэтому новые школы, прежде всего, будут открываться в местах массовой жилой застройки.
Говоря о ситуации с местами в детских садах, Гусев констатировал полное отсутствие очереди для детей трех-семи лет в дошкольные учреждения. «Сегодня основной упор делаем на то, чтобы ликвидировать дефицит мест в ясельные группы», — отметил он. Врио губернатора рассказал о планах построить 15 новых объектов на четыре тысячи мест, три из которых — ясельные группы.
"Действительно, мы с детскими садами для детей трех-семи лет в целом по стране разобрались, теперь основной упор нужно сделать на ясельные группы, такая задача стоит", — отметил Медведев. Он заверил, что федеральные и местные власти вместе продолжат решать данную проблему.
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