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В Новой Москве появится международная школа
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В Новой Москве появится международная школа 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: ТАСС
В поселении Сосенское Новой Москвы начинает работу международная школа «Летово». Набор учеников на новый 2018–2019 учебный год уже начался.
Школа «Летово» — это целый комплекс зданий и сооружений для обучения и проживания детей от 12 до 18 лет (с 7-го по 11-й классы) и преподавателей. В эксплуатацию уже введены школа на 1012 учащихся, административно-хозяйственный и бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт, водогрейная котельная и другие инженерные сооружения и коммуникации, необходимые для функционирования школы.
Кроме того, построены два общежития для учащихся и общежитие квартирного типа для преподавателей.
Разноэтажная, от двух до четырех этажей, школа соединена со спальными корпусами учащихся теплыми переходами. У ворот главного въезда построено здание контрольно-пропускного пункта с диспетчерской противопожарной и аварийной сигнализаций.
Скоро во дворе появятся теплица для обучающих и практических занятий в области сельского хозяйства и опытная зона с яблоневыми и вишневыми деревьями.
Спортивная площадка с футбольным полем и беговой дорожкой, два теннисных корта, волейбольная площадка и универсальная площадка для занятий баскетболом летом, хоккеем и фигурным катанием — зимой порадуют юных спортсменов.
У южного выхода из школы создадут уникальный амфитеатр для проведения общешкольных мероприятий на свежем воздухе.
— На строительстве школы «Летово» прошло свыше 30 проверок с привлечением специалистов Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»). Все нарушения участники строительства устраняют в сроки, установленные в предписаниях, — отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
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