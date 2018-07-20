Преображенским подросткам доступна бесплатная профориентация

Услуги оказывает образовательный проект «Профессиональная среда».

В рамках проекта на территории колледжа «Измайлово» организован консультационно-тренинговый центр. Здесь можно получить бесплатные консультации, касающиеся интересов и перспектив школьника или студента в образовательной и трудовой сферах, а также пройти тренинговый курс для повышения своих навыков. Занятия проходят по расписанию, которое опубликовано на сайте Департамента образования Москвы и доступно по Интернет-адресу http://ps.dogm.mos.ru/events-list-p. На этой же странице можно найти форму записи, чтобы зарегистрироваться на то или иное событие.

Колледж «Измайлово», являющийся учебным подразделением МГПУ ИСПО им. К. Д. Ушинского, расположен по адресу Измайловский бульвар, д. 19.