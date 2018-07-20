Ещё
Преображенским подросткам доступна бесплатная профориентация
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Преображенским подросткам доступна бесплатная профориентация 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Услуги оказывает образовательный проект «Профессиональная среда».
В рамках проекта на территории колледжа «Измайлово» организован консультационно-тренинговый центр. Здесь можно получить бесплатные консультации, касающиеся интересов и перспектив школьника или студента в образовательной и трудовой сферах, а также пройти тренинговый курс для повышения своих навыков. Занятия проходят по расписанию, которое опубликовано на сайте Департамента образования Москвы и доступно по Интернет-адресу http://ps.dogm.mos.ru/events-list-p. На этой же странице можно найти форму записи, чтобы зарегистрироваться на то или иное событие.
Колледж «Измайлово», являющийся учебным подразделением МГПУ ИСПО им. К. Д. Ушинского, расположен по адресу Измайловский бульвар, д. 19.
Управа района Преображенское: последние новости
На столичных вокзалах появятся информационные стойки До конца осени откроют Богородский мост через МЦК Укрепляется диалог между преображенцами и ЦОДД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Москва должна нам $12 млрд»392
Фото кабинета Медведева удивило россиян180
Пьяные бойцы ВСУ наехали на свои мины в ДНР26
Девочка спланировала с седьмого этажа на москитной сетке33
«Газпрому» перекрывают трубу799
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение