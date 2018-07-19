Аспиранты смогут ездить по Москве по льготному проездному 

Как пояснил мэр Сергей Собянин, во время его выступлений с лекциями в московских вузах аспиранты часто задавали вопрос о транспортных льготах. «Этими льготами испокон веков пользуются студенты. С 1 марта 2018 года мы ввели их для ординаторов. Аспиранты ничем не хуже. Москва должна поддерживать молодых людей, которые делают выбор в пользу науки», — написал градоначальник на своем сайте.
Воспользоваться новыми льготами смогут 50 тысяч человек.
Кроме того, напомню, с 1 августа бесплатно ездить на пригородных электричках смогут пенсионеры Москвы и Подмосковья, а также почетные доноры, родители детей-инвалидов, один из родителей в многодетной семье и некоторые другие льготники. Полный список льготных категорий можно посмотреть на сайте мэрии mos.ru.